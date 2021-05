Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht

Blauer Ford Focus beschädigt

Rees (ots)

Am Freitag (21. Mai 2021) hat ein unbekannter Autofahrer in der Zeit zwischen 11:00 und 11:10 Uhr einen blauen Ford Focus beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Grüttweg abgestellt war. Offenbar beim Ein- oder Ausparken touchierte der andere Wagen den Ford und hinterließ einen Schaden am Stoßfänger hinten rechts. Seine Personalien hinterließ der Verursacher hingegen nicht. Die Polizei Emmerich sucht daher Zeugen, die sich bitte telefonisch unter 02822 7830 melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell