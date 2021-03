Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nächtliche Verkehrskontrolle: Autofahrer doppelt positiv getestet

Mönchengladbach (ots)

Streifenpolizisten hielten in der Nacht zu Freitag, 19. März, gegen 1.30 Uhr einen 55-jährigen Autofahrer an, der zu diesem Zeitpunkt auf der Manderscheider Straße in Odenkirchen unterwegs war. Während der Kontrolle fielen ihnen Anzeichen dafür auf, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte.

Ein Atemalkoholvortest verlief genauso positiv wie ein Drogenvortest. Für den 55-Jährigen endete dann dort die Fahrt. Nach der Blutprobenentnahme durch einen Arzt konnte er die Wache wieder verlassen. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Verfahren ein. (cw)

