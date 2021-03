Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geschäftseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Zu insgesamt vier Einbrüchen in Geschäftsräume ist es in den Stadtteilen Gladbach und Rheindahlen zwischen Mittwoch, 17. März, und Donnerstag, 18. März gekommen. In einem dieser Fälle blieben die Täter im Versuchsstadium stecken. Ein Büro an der Stadtwaldstraße war zwischen 18.30 Uhr und 7.50 Uhr Ziel von Einbrechern: Nachdem sie bei zwei Türen des Objekts vergeblich versucht hatten, diese aufzuhebeln, gelangten sie über die Garage an ein Fenster. Sie öffneten dieses gewaltsam und stahlen aus den dahinter liegenden Räumen unter anderem elektronische Geräte. Anschließend flüchteten sie vermutlich über denselben Weg.

Ebenfalls in Rheindahlen aber erfolgloser war der Einbruchsversuch in ein Geschäft auf der Plektrudisstraße zwischen 21.30 Uhr und 8.30 Uhr. Auch hier gelang es nicht, die Tür aufzuhebeln.

An der Lüpertzender Straße verschafften sich die Täter zwischen 22 Uhr und 7.10 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte. Sie brachen Mobiliar auf und durchwühlten Schränke. Sie stahlen "lediglich" Wechselgeld und flüchteten anschließend - vermutlich durch eine rückwärtig gelegene Tür.

An der Stephanstraße verschafften sich Einbrecher in derselben Nacht zwischen 1 Uhr und 8.10 Uhr zunächst auf unbekannte Weise Zutritt in ein Mehrfamilienhaus. Von hier aus gelangten sie auf einen zugänglichen Außenbereich und an ein Fenster einer Praxis. Sie hebelten es auf, durchwühlten die Räume und flüchteten mitsamt Bargeld als Beute.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0261-290 entgegen. (cw)

