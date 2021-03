Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sturz bei Fahrt über Bordsteinkante - Radfahrer verletzt sich schwer

Mönchengladbach (ots)

Ein 34-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch, 17. März, um 15.55 Uhr in Neuwerk an der Dammer Straße gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Nach eigenen Angaben geriet der 34-Jährige ins Straucheln, als er in einem zu spitzen Winkel von der Straße über eine Bordsteinkante auf den Radweg fuhr. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Er erlitt Verletzungen, zu deren Behandlung er stationär in ein Krankenhaus aufgenommen wurde. (jn)

