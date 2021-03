Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Autoknacker - Polizei stellt 36-Jährigen und verhindert Handtaschenklau

Mönchengladbach (ots)

Dank der Zivilcourage eines 42-Jährigen ist es der Polizei am Dienstag, 16. März, gegen 17.15 Uhr gelungen, in Rheydt an der Friedhofstraße einen 36-jährigen Autoknacker auf frischer Tat zu stellen.

Der 42-Jährige wählte den Polizeinotruf als er den 36-Jährigen dabei beobachtete, wie der sich an einem geparkten Auto zu schaffen machte: Er schlug die Scheibe eines Pkws ein und nahm eine Handtasche heraus, die sich auf dem Beifahrersitz befand. Der 42-Jährige verfolgte den Täter die Friedhofstraße entlang, bis die Polizei eintraf und den 36-Jährigen stellte.

Die Beamten stellten die gestohlene Tasche sicher und gaben sie ihrer Besitzerin zurück. Werkzeug, das der Täter zum Einschlagen der Autoscheibe verwendet hatte, stellten sie ebenfalls sicher. Den 36-Jährigen nahmen sie mit zu einer Polizeiwache, von wo aus er nach Identitätsfeststellung wieder entlassen wurde.

Die Polizei warnt davor, Wertsachen sichtbar im Auto liegen zu lassen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell