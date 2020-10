Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gleisläufer - Zug muss Gefahrenbremsung einleiten

Magdeburg (ots)

Ein mit mehreren Reisenden besetzter Regionalexpress musste am Donnerstagabend, den 1. Oktober 2020, gegen 19:40 Uhr kurz vor dem Haltepunkt Magdeburg-Herrenkrug eine Gefahrenbremsung einlegen. Grund dafür war ein 18-Jähriger, der mitten auf den Bahngleisen lief. Anschließend stieg er auf den Bahnsteig des Haltepunktes Herrenkrug und in den Zug. Glücklicherweise wurde durch das abrupte Bremsen niemand der Fahrgäste verletzt. Da es sich hierbei um einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr handelt, informierte der Zugführer sofort die Bundespolizei. Am Hauptbahnhof Magdeburg wurde der 18-jährige indische Staatsangehörige dann auch bereits durch eine Streife der Bundespolizei empfangen. Er wird sich nun wegen der Straftat des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten müssen.

