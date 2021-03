Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Kleingartenverein: 13 Gartenlauben beschädigt

Mönchengladbach (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten vermutlich auf das Gelände eines Kleingartenvereins auf der Reyerstraße, indem sie einen Zaun beschädigten. Hier machten sie sich dann an einer Vielzahl von Gartenlauben zu schaffen.

Am Donnerstagmittag, 18.03.2021, erhielt die Polizei Kenntnis von dem Einbruch in eine der dortigen Gartenlauben. Wenig später meldeten sich weitere Betroffene. Am Ende des Einsatzes waren es insgesamt dreizehn Gartenlauben, die entweder gewaltsam geöffnet oder bei dem Versuch, dies zu tun, beschädigt worden waren. Zur Beute zählen vor allem elektronische Werkzeuge.

Die Tatzeit muss zwischen Mittwoch, 17.03., 16.30 Uhr, und Donnerstag, 18.03., 12.05 Uhr liegen. Zeugen, die während dieser Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich um den Kleingartenverein gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei zu melden. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell