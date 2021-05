Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht auf Krankenhausparkplatz

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Samstag (22. Mai 2021), 06:00 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer auf dem Krankenhausparkplatz an der Clemensstraße einen schwarzen Skoda Kodiaq beschädigt, ohne anschließend seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem Unfall erlitt der Skoda einen Schaden an der hinteren Stoßstange sowie an der Kofferraumklappe. Zeugen, die Angaben zum Verursacherfahrzeug machen können, wenden sich bitte unter 02831 1250 an die Polizei Geldern. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell