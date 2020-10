Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrzeug ohne Wissen der Halterin geschnappt und Unfall gebaut - 28-Jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kibitzweg 03.10.2020, 21.10 Uhr

Eine Spritztour, die einen 28 Jahre alten Wolfsburger teuer zu stehen kommen wird: Der 28-Jährige hatte sich am Samstagabend ohne Wissen seiner Freundin deren weißen Skoda Fabia geschnappt und war damit gegen 21.10 Uhr in der Straße Kibitzweg unterwegs. Nach eigenen Angaben fiel ihm plötzlich seine brennende Zigarette aus der Hand. Der 28-Jähhrige wollte die glühende Kippe aufheben. Dabei verlor er die Kontrolle über den Skoda und rammte einen am Fahrbahnrand abgestellten grauen Audi A6.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei kam heraus, dass der Fahrer des Skoda über keine Fahrerlaubnis verfügt, welches ihm neben einer unbefugten Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs, noch eine weitere Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis einbringt.

Das Skoda war nach dem Crash nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden, den der 28-Jährige durch seinen Unfall anrichtete, beläuft sich auf mindestens 4.000 Euro.

