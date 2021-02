Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 26.02.21

Goslar (ots)

Versuchter schwerer Diebstahl aus einer Postfiliale

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 24.02.21, 18.00h bis zum 25.02.21, 07.40h, die Haupteingangstür des Postshops Lutter aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. An der Tür wurden Hebelspuren festgestellt. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von 50,- Euro. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Wildunfall

Am 25.02.21. 06.30h, befuhr ein 24jähriger Pkw-Fahrer aus Bockenem die B 248 aus Richtung Ildehausen in Richtung Seesen. Kurz vor dem Knüllhof querte ein Stück Rehwild die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 3000,- Euro. Das Reh verendete am Unfallort.

