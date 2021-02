Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Neubesetzung von Leitungsfunktionen beim PK Oberharz und der Polizeiinspektion Goslar

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Mit Michael Huth übernimmt ein Harzer Urgestein ab 1. März 2021 die Leitung des Polizeikommissariats Oberharz in Clausthal-Zellerfeld.

Der 60-jährige Huth folgt damit auf Michael Lepa, der sich nach 41 Jahren Polizeidienst in den Ruhestand verabschiedet.

Erster Polizeihauptkommissar Michael Huth bringt reichlich Erfahrung in leitenden Funktionen mit. So fungierte er lange Jahre als Dienstschichtleiter im Einsatz- und Streifendienst in Bad Harzburg, Clausthal-Zellerfeld und Goslar, bevor ihm später für 8 Jahre die Leitung der Polizeistation Braunlage sowie für 1 Jahr die Leitung des PK Oberharz übertragen wurde. Seit jetzt nahezu sieben Jahren verantwortet er als Leiter den gesamten Einsatz- und Streifendienst in Goslar. Mit der Übernahme der Amtsgeschäfte in Clausthal-Zellerfeld erfüllt sich für den 60-Jährigen ein persönlicher Wunsch.

Für Huth übernimmt nun Polizeihauptkommissar Lothar Niemann das Zepter in Goslar, der diese Funktion bislang im Polizeikommissariat Seesen innehatte und ebenfalls bereits viele Jahre im Dienst für die Bürgerinnen und Bürger der Region Goslar ist.

Der gebürtige Braunschweiger Niemann kam 2004 nach Seesen und war dort zunächst zweieinhalb Jahre im Streifendienst sowie im Kriminal- und Ermittlungsdienst tätig. Zuvor war der 60-Jährige in Braunschweig 12 Jahre Dienstschichtleiter beim Zentralen Verkehrsdienst sowie im 3. Polizeikommissariat. Im Jahr 2007 wurde Niemann Beauftragter für Jugendsachen in Goslar, bevor er 2014 nach Seesen zurückkehrte und den Posten des Leiters Einsatz- und Streifendienst übernahm.

Petra Krischker, Leiterin der Polizeiinspektion Goslar: "Mit der Übertragung der neuen Aufgaben an Michael Huth und Lothar Niemann, wissen wir die Verantwortung in guten Händen. Beide blicken auf über 40 Jahre im Polizeidienst und langjährige Führungserfahrung zurück und haben sich in ihren bisherigen Tätigkeitsbereichen absolut bewährt."

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell