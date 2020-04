Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Erhebliche Schäden sind am Dienstag, 28. April 2020, an einem geparkten Pkw in der Hermannstraße in Hude entstanden.

Die 47-jährige Geschädigte aus Hude parkte ihren grauen Ford Kuga um 14:30 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Bekleidungsgeschäfts. Als sie um 14:45 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie erhebliche Schäden am Heck fest. Die hintere, rechte Beleuchtungseinrichtung war gerissen. Zudem wies der Stoßfänger erhebliche Kratzer auf. Insgesamt wurden die entstandenen Schäden auf 2.500 Euro geschätzt.

Ein Verursacher war nicht mehr vor Ort. Wer Hinweise zum Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (479415).

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell