POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Verkehrsunfall mit leicht Verletzten am 24.02.2021, 14.30 Uhr:

Der 72jährige Fahrer eines Suzuki-Motorrades aus Ilsenburg befuhr die L 501 in Richtung Eckertal und wollte auf die K 46 einbiegen. An der Einmündung wartete der 36jährige Fahrer eines Opel Insignia, der von der K 46 nach links in Richtung Eckertal fahren wollte. Der Suzuki-Fahrer gab dem Wartenden ein Zeichen, damit dieser zuerst weiterfahren sollte. Der Opel Fahrer bog daraufhin auf die L 501 ein. Der Suzuki-Fahrer fuhr dann jedoch gerade aus weiter. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß. Der 72jährige verlor die Kontrolle über das Krad und stürzte. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden hat eine Höhe von insgesamt schätzungsweise 2500,- Euro.

