POL-GS: Pressebericht PK Seesen vom 25.02.21

Gewässerverunreinigung

Am 24.02.21. 13.53h, leitete eine bislang unbekannte Person Altöl in einen Kanalschacht in Rhüden ein. Das Altöl gelangt über einen Regenwasserkanal in die nahegelegene Nette, so dass durch die Feuerwehr Rhüden eine Ölsperre auf der Nette gelegt werden musste. Der Kanal wurde durch die Mitarbeiter der Stadt Seesen gereinigt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am 24.02.21, 13.30h wurde nach einem Zeugenhinweis durch einen Verkehrsteilnehmer ein 77jähriger Pkw-Fahrer in Rhüden angetroffen und kontrolliert. Der Pkw-Fahrer soll auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Süd im Bereich einer Baustelle einen Verkehrsunfall verursacht haben, indem er eine Leitplanke touchierte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Verkehrsunfall

Am 24.02.21, 14.00h, kam es auf der B 243 im Bereich Münchehof zu einem Verkehrsunfall. Vor dem Abzweig der B 243 zur B 242 rollte ein 83jähriger Pkw-Fahrer aus Seesen gegen einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Kleintransporter eines 38jährigen Nordhäusers. Am Transporter entstand Sachschaden in Höhe von 500,- Euro.

