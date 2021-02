Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Seesen vom 24.02.21

Goslar (ots)

Verdacht des Fahrraddiebstahls

Am 10.02.21, 09.46h, wurde nach einem Hinweis eines Verkehrsteilnehmers ein Fahrradfahrer auf der Kraftfahrstraße der B 243 in Höhe Münchehof kontrolliert. Bei der Person handelte es sich um einen obdachlosen, reisenden Mann. Als die Person zum Besitz des Fahrrades befragt wurde, machte sie widersprechende, unglaubwürdige Angaben. Das Fahrrad habe er danach in Ildehausen aufgefunden und an sich genommen. Da die Person nach durchgeführter Recherche bislang immer zu Fuß unterwegs gewesen war und über keinerlei Bargeld verfügte, besteht der Verdacht eines Fahrraddiebstahls. Das Fahrrad wurde daher von den eingesetzten Beamten sichergestellt Hinweise zu dem hier abgebildeten Fahrrad bitte an das Polizeikommissariat Seesen, Tel.: 05381/9440.

Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Die Geschädigte 33jährige Pferdebesitzerin aus Stauffenburg zeigte bei der Polizei an, dass unbekannte Täter im Zeitraum vom 31.01.21, 20.30h, bis zum 01.02.21, 07.00h, versucht hatten, ihr Pferd mittels Betäubungsmitteln zu vergiften. Das Pferd konnte dadurch 3 Wochen nicht laufen. Es besteht weiterhin der Verdacht das auch andere Tiere (Katzen und Pferde) vergiftet worden waren.

Wildunfall

Ein 42jähriger Pkw-Fahrer aus Dörnten befuhr die K 67 von Neuwallmoden in Richtung Alt-Wallmoden, als ein Stück Rehwild die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1000,- Euro. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

i.A.

Knackstedt, POK

