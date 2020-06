Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch vereitelt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend (28.06.2020) versucht, aus einem Wertstoffhof an der Straße In den Entenäckern Elektroschrott zu stehlen. Der Einbrecher überstieg gegen 20.15 Uhr einen Zaun und gelangte so auf das Gelände des Wertstoffhofes. Ein Zeuge beobachtete ihn dabei, wie er mehrere Container mit Elektroschrott durchsuchte und anschließend flüchtete. Eine Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber verlief erfolglos. Der Unbekannte soll etwa 25 Jahre alt und schlank sein. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover, eine blaue Jeanshose, helle Turnschuhe und hatte einen Rucksack dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

