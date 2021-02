Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Unfallzeugen gesucht

Goslar (ots)

Ein weißer Seat Ibiza wurde im Liebenburger Ortsteil Heißum durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.

Vermutlich bei Rangieren streifte der Unfallverursacher den in der Straße An der Kapelle 3 geparkten Seat und hinterließ Schäden an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizeistation Liebenburg nimmt Hinweise zum Geschehen, das sich zwischen Montag, 19 Uhr und Dienstag, 8 Uhr, ereignete unter der Telefonnummer (05346) 94680-0 entgegen.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr am Dienstag, zwischen 12.15 Uhr und 13.15 Uhr, den Parkplatz einer Autovermietung in der Bismarckstraße 1a.

Hierbei stieß der Verursacher gegen einen dort stehenden grauen Mercedes E 220 und hinterließ Schäden an der Fahrzeugfront. Anschließend entfernte sich das verursachende Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Goslar nimmt Hinweise unter der bekannten Amtsnummer (05321) 339-0 entgegen.

