Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf

Goslar (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Breslauer Straße unter einem dort geparkten silbernen VW Golf eine Art Brandsatz entzündet.

Ein Zeuge hatte einen Lichtschein und Funkenflug unter dem Fahrzeug, das in Höhe der Hausnummer 28 abgestellt war, entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Glücklicherweise wurde der Pkw durch den Brandsatz nicht beschädigt.

Die Polizei Goslar führt Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung und fragt, wer am Sonnabend, 6. Februar, gegen 18.10 Uhr, Personen am oder in der Nähe des silbernen VW Golf gesehen hat. Hinweise werden an die Telefonnummer (05321) 339-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell