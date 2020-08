Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Sachsenhausen: Ein in den Main gerollter Pkw wird von der Feuerwehr mit Kran geborgen.

Frankfurt am Main (ots)

Am Ruderdorf in Sachsenhausen ist in der Mittagszeit ein am Ufer abgestellter Pkw aus noch ungeklärter Ursache in den Main gerollt. Gegen 12:30 Uhr erhielt die Zentrale Leitstelle der Feuerwehr einen Notruf mit dem Hinweis, dass ein Personenwagen in den Main gefahren sei. Da zunächst keine gesicherten Erkenntnisse darüber vorlagen, ob sich noch Personen in dem betroffenen Fahrzeug aufhielten, rückten Feuerwehr und Rettungsdienst mit einem Großaufgebot zur Einsatzstelle aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich in dem Unfallfahrzeug, welches mit dem Vorderwagen im Main eingetaucht war, keine Personen befanden. Weil der Pkw verschlossen war lag für den Einsatzleiter die Vermutung nahe, dass der Wagen von einer Parkposition aus in den Main gerollt sein musste. Um ein weiteres Eintauchen zu verhindern wurde der Wagen zunächst gegen Wegrollen gesichert und anschließend mit Hilfe von einem Feuerwehrkran aus dem Main geborgen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann nicht beziffert werden. Während der Bergungsarbeiten war der Main für die Schifffahrt teilweise nur eingeschränkt befahrbar. Einsatzende war gegen 14:30 Uhr.

