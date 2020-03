Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Spielautomaten aufgebrochen

Bad Bentheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Donnerstag gegen 04:00 Uhr in ein Bistro an der Hengeloer Straße in Bad Bentheim eingebrochen. Der Täter hebelte die dortigen Spielautomaten auf und entwendete Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bentheim, Tel. 05922/9800, in Verbindung zu setzen.

