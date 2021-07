Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Katalysatoren gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag in der Robert-Mayer-Straße und auf dem Gelände eines Autohauses in der Schwieberdinger Straße an einem Toyota Prius und einem Toyota Auris die Katalysatoren abgesägt und entwendet. In beiden Fällen bittet das Polizeirevier Ludwigsburg, 07141 18-5353, um sachdienliche Hinweise.

