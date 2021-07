Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberjettingen: Fußgängerin angefahren

Ludwigsburg (ots)

Auf einem Kaufhausparkplatz in der Heilbergstraße in Oberjettingen hat der 80-jährige Fahrer eines Mercedes am Dienstag gegen11:30 Uhr eine 81-jährige Fußgängerin und angefahren. Die Frau kam zu Fall, zog sich eine Kopfverletzung zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

