Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Kompletträder gestohlen

Ludwigsburg (ots)

In einer Tiefgarage in der Wolfgang-Amadeus-Mozart-Straße haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag ein Mercedes Cabrio aufgebockt, die Räder im Wert von etwa 5.000 Euro abgeschraubt und entwendet. Durch das Aufbocken entstand zudem Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

