Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Exhibitionist aufgetreten

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Wirtschaftsweg in der Verlängerung der Friedhofstraße in Richtung der Kreisstraße 1082 ist ein bislang unbekannter Mann am Sonntag gegenüber einer Joggerin als Exhibitionist aufgetreten. Die 29-Jährige war dort gegen 13:05 Uhr unterwegs. Bei dem Täter handelt es sich um einen 175 bis 180 cm großen Mann von normaler Statur mit leichten Bauchansatz und dunklen Haaren. Er trug zur Tatzeit blaue Jeans, ein graues Oberteil sowie eine dunkle Kappe und hatte ein älteres Herrenfahrrad dabei. Der Unbekannte war der Frau bereits in der Vorwoche im dortigen Bereich aufgefallen. Zu diesem Zeitpunkt war er mit einer dunklen Hose und einer roten Jacke bekleidet. Die Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Tel. 0800 1100225, bittet um Hinweise.

