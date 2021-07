Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Neckargröningen: Radfahrer zusammengestoßen

Ludwigsburg (ots)

Eine 66-jährige E-Bike-Fahrerin und ein 30-jähriger Rennradfahrer stießen am Montag gegen 19:00 Uhr im Bereich der Straße "Rainwiesen" in Neckargröningen zusammen. Während die 66-Jährige sich leicht verletzte, brachte der Rettungsdienst den 30-Jährigen mit Verdacht auf schwerere Verletzungen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

Beide Radfahrer begegneten sich in der Straße "Rainwiesen" im Bereich einer Wendeplatte, auf der die 66-Jährige wendete und den entgegenkommenden 30-Jährigen dabei wohl übersah. In der Folge kam es zur Kollision und beide Radfahrer stürzten zu Boden.

