Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 38-jähriger Seat-Lenker beim links Abbiegen von der Südrandstraße (K1011) in Leonberg auf das Gelände einer dortigen Tankstelle einen entgegenkommenden 40-jährigen Rollerfahrer mutmaßlich übersah, kollidierte der 40-Jährige in der Folge mit dem Seat und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Rollerfahrer in ein Krankenhaus. Die Sachschäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf insgesamt 14.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung des Rollers.

