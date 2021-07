Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Mit Messer gedroht

Ludwigsburg (ots)

Wegen Bedrohung, Nötigung und Körperverletzung ermittelt die Polizei in Vaihingen an der Enz gegen einen noch unbekannten Jugendlichen, der am Montagabend gegen 17:15 Uhr beim Spielplatz am Adlerplatz aufgetreten ist. Nachdem am selben Tag das Fahrrad seines Sohnes gestohlen worden war, wollte ein 40-jähriger Mann den von Zeugen genannten, mutmaßlichen Tatverdächtigen auf dem Spielplatz zur Rede stellen. In das Gespräch mischte sich der Jugendliche ein und es entwickelte sich eine Rangelei zwischen ihm und dem 40-Jährigen, in dessen Verlauf er ein Messer gezogen und den Mann damit bedroht haben soll. Nachdem der 40-Jährige mit seinem Sohn und einem Zeugen ins Auto gestiegen war, soll der Jugendliche ihn zunächst an der Weiterfahrt gehindert und ihm anschließend durch das geöffnete Seitenfenster einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. Die polizeilichen Ermittlungen zur Identität des Unbekannten dauern noch an.

