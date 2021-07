Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Stuttgart:Lkw-Fahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Einen Schwerverletzten und etwa 30.000 Euro Sachschaden forderte am Montag gegen 9:25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 8 München-Stuttgart an der Anschlussstelle Flughafen/Messe. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer hatte sein Fahrzeug pannenbedingt auf dem rechten dr beiden Beschleunigungsstreifen abgestellt ud nur unzureichend gesichert. Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer fuhr vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf das stehende Fahrzeug auf, wurde eingeklemmt und zog sich schwere Verletzungen zu. er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle waren neben Polizei und Rettungsdienst auch 27 Einsatzkräfte der Feuerwehr Stuttgart in Einsatz. Duch die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten kam es in Fahrtrichtung Karlsruhe zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr staute sich zeitweise über 10 Kilometer. Um 12:30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

