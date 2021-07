Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Komplette Wärmepumpe gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag zwischen 17:45 und 22:30 im Vogelsang in Schönaich eine ca. 170 Kg schwere Wärmepumpe mit Zubehör im Wert von etwa 2.000 Euro gestohlen. Das Gerät war auf einem Anhänger in einer dortigen Hofeinfahrt abagelegt. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Wärmepumpe geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0, zu melden.

