Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Radfahrerin übersehen

Ludwigsburg (ots)

Beim Ausfahren aus einer Tiefgarage in der Kniebisstraße hat eine 57-järige Autofahrerin eine 77-jährige Radfahrerin übersehen, die auf dem Radfahrstreifen des kombinierten Geh- und Radwegs unterwegs war. Beim Zusammenstoß kam die 77-Jährige zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Der entstandene Sachschaden an Auto und Fahrrad ist gering.

