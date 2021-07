Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen

Böblingen: Vandalismus in Bushaltestellen

Ludwigsburg (ots)

Gleich an zwei Bushaltestellen in Sindelfingen und Böblingen wurden am Wochenende Glasscheiben beschädigt. Die Sachschäden belaufen sich auf insgesamt etwa 3.000 Euro.

In Sindelfingen ereignete sich die Tat zwischen Samstag, 21:00 Uhr und Sonntag, 08:45 Uhr an der Bushaltestelle "Goldberg-Realschule" in der Weimarer Straße. Ein bislang unbekannter Täter zerschlug dort die Glaseinfassungen der beiden Schaukästen in der Haltestelle.

Die Tat in Böblingen wurde am Sonntag gegen 12:35 Uhr entdeckt. Der genaue Tatzeitaum ließ sich nicht eingrenzen. Vermutlich wurde das Sicherheitsglas der Haltestelle "Landratsamt Böblingen" in der Parkstraße zwischen Samstag und dem Zeitpunkt der Entdeckung beschädigt.

Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist bislang noch nicht geklärt.

Zeugen können sich für die Tat in Sindelfingen an das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697 0 wenden, während das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13 2500 für die Zeugenhinweise zur Tat in der Parkstraße erreichbar ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell