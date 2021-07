Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B14

Stuttgart

Gerlingen

Leonberg: Polizei ermittelt wegen Kraftfahrzeugrennen

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt nach einem mutmaßlichen Kraftfahrzeugrennen am Sonntag gegen 00:20 Uhr gegen den 18-jährigen Fahrer eines VW Golfs und einen 21-Jährigen, der vermutlich einen Mercedes gefahren hatte.

Die beiden Pkw waren einer Zivilstreife auf der Bundesstraße 14 (B14) aufgefallen, als diese von der Bundesautobahn 831 (A831) kommend in Richtung "Schattenring" mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Beide Fahrzeuge fuhren parallel zueinander auf dem linken und dem mittleren Fahrstreifen. Die Fahrt ging anschließend mit zum Teil 175 km/h, anstatt den erlaubten 80 km/h, in Richtung Gerlingen weiter. Auf der Strecke bis Leonberg bremsten und beschleunigten die Fahrzeugführer abwechselnd und überholten sich auch gegenseitig. Die Beamten unterzogen den 18-Jährigen in der Stuttgarter Straße in Leonberg einer Kontrolle. Obwohl der Mercedes-Fahrer sich der Feststellung seiner Identität zunächst entziehen konnte, richtet sich ein Tatverdacht gegen einen 21-Jährigen. Im Zuge der weiteren Maßnahmen beschlagnahmten die Beamten den Mercedes und zwei Smartphones.

