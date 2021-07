Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: Diebe auf frischer Tat überrascht

Ludwigsburg (ots)

Ein 33-Jähriger überraschte am Samstag gegen 23:20 Uhr zwei bislang unbekannte Tatverdächtige in der Kappellenbergstraße in Döffingen dabei, als diese sich Zugang zu seinem Mercedes verschaffen wollten. Die Täter flüchteten sofort zu Fuß.

Personenbeschreibung: männlich, etwa 185 Zentimeter groß, trugen jeweils dunkle Kapuzenjacken

Zeugen können sich unter Tel. 0800 1100225 an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell