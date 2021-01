Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: Einbruch in Kleingartenanlage - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neuhermsheim (ots)

Am Samstagmittag meldete ein Geschädigter den Einbruch in seine Parzelle in der Kleingartenanlage im Stadtteil Neuhermsheim. Ein Einbrecher hatte den Zaun einer Parzelle im Lilienweg überstiegen, das Fenster der Gartenhütte eingeschlagen und war schließlich in die Hütte eingestiegen. Hier hatte er mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt, eine Flasche Wasser getrunken und ein Medikamentenblister an sich genommen.

Als der Besitzer der Parzelle am Samstag, gegen 11.15 Uhr seine Gartenparzelle aufsuchte, stellte er den Einbruch fest. In der Hütte lag ein Kissen auf dem Boden, das offenbar durch einen Hund verschmutzt worden war. Es ist nicht auszuschließen, dass der Einbrecher in der Hütte genächtigt hatte.

Auch in eine benachbarte Parzelle im Krokusweg wurde in gleicher Weise eingebrochen. Hier wurde der Zaun überstiegen und die Scheibe eines Fensters eingeschlagen. Im Inneren wiederum Schränke und Schubladen durchwühlt. Entwendet wurde jedoch nicht.

Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen dem 15.01.2021 und dem 23.01.2021 in Betracht. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell