POL-ME: Angriff auf Rettungskräfte der Feuerwehr - Langenfeld - 2103082

Wie die Feuerwehr der Stadt Langenfeld bereits in einer eigenen Pressemeldung berichtete, ist am Dienstagnachmittag (16. Januar 2021) bei einem Rettungseinsatz im Langenfelder Volksgarten die Besatzung eines Rettungswagens von einer Frau angegriffen und verletzt worden. Auch die Polizei war an dem Einsatz beteiligt und hat anschließend ein Strafverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen eingeleitet.

Das war geschehen:

Gegen 15:35 Uhr meldete sich die Feuerwehr der Stadt Langenfeld bei der Polizei, um Unterstützung bei der Versorgung einer zuvor hilflosen Person, welche am Volksgarten die Sanitäter eines Rettungswagens der Feuerwehr angegriffen habe, anzufordern. Als die Polizeibeamten kurz darauf an der Kölner Straße / Ecke Hauptstraße erschienen, hatte sich die beschuldigte Frau im Fonds des Rettungswagens eingeschlossen. Zudem hatte sie in dem Innenraum randaliert. Die Polizisten konnten die Tür des Rettungswagens jedoch öffnen und die Frau mittels des Einsatzes eines Reizstoffsprühgerätes überwältigen, aus dem Rettungswagen holen und vorläufig festnehmen.

Bei der Frau handelt es sich um eine 32-Jährige, welche bereits mehrfach wegen Widerstandsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist und sich derzeit in psychiatrischer Behandlung befindet. Das Team eines weiteren hinzugezogenen Rettungswagens versorgte die Frau vor Ort. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die psychisch erkrankte Frau wieder zurück auf ihre Station gebracht.

Die beiden ursprünglich eingesetzten Feuerwehrmänner mussten selbst ins Krankenhaus gebracht werden, wo sie nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden konnten. Sie konnten ihren Dienst jedoch nicht fortsetzen. Im Innenraum des Rettungswagens und der darin befindlichen Ausrüstung entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Polizisten wurden bei dem Einsatz am Dienstag nicht verletzt.

