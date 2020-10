Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung, Diebstahl, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ellwangen: Motorroller entwendet

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in der Magdeburger Straße zwischen 12:30 Uhr und 17:00 Uhr einen elfenbeinfarbigen Motorroller der Marke VEB Simson, Modell Schwalbe entwendet.

Die Polizei Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07961 930-0.

Waldstetten: Sachbeschädigung

Unbekannte haben zwischen Dienstag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 7:00 Uhr die Tür eines Geschäfts in der Gmünder Straße beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro an der Tür.

Die Polizei Waldstetten bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07171 42454.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Unbekannter löst Radmuttern

Eine 46-jährige Frau hatte ihren PKW der Marke Daimler-Benz am Mittwoch zwischen 8:00 Uhr und 17:45 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz in der Straße Am Milchhäusle geparkt. Als die Frau von dort nachhause fuhr, bemerkte sie ungewöhnliche Geräusche. Zuhause angekommen stellte sie fest, dass zwei Radmuttern an den Rädern des Wagens fehlten. Rund 20 weitere Radmuttern waren gelockert worden.

Die Polizei Schwäbisch Gmünd ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen unter Telefon 07171 358-0 um Hinweise.

