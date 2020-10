Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugdiebstahl - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Unfallflucht

2500 Euro Sachschaden verursachte ein Autofahrer am letzten Freitag. Er stieß in der Zeit zwischen 8 Uhr und 11.30 Uhr in der Cannstatter Straße beim Ein- oder Ausparken gegen einen Mercedes, beschädigte diesen dabei und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet nun die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720.

Plüderhausen: 10-jähriger Junge bei Unfall leicht verletzt

Ein 10-jähriger Junge befuhr mit einem Cityroller am Donnerstag gegen 7.45 Uhr den Gluckweg bergabwärts in Richtung Haydnstraße. Mit seinem Gefährt kam er in ein Schlagloch und stürzte auf der regennassen Fahrbahn. Er zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Korb: Vorfahrt missachtet

Eine 18-jährige Citroen-Fahrerin befuhr am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr in die parallel zur B 14 verlaufende Kreisstraße 1911 ein und missachtete hierbei die dortige Vorfahrtsregelung. Sie stieß mit einem Pkw Jeep zusammen, wobei beide Autofahrerin verletzt wurden. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von 9000 Euro.

Weissach im Tal: Weiterer Audi entwendet

In der Nacht zum Donnerstag wurden zwei hochwertige Autos entwendet. Ein Diebstahl ereignete sich in Allmersbach, über den bereits am Donnerstagmorgen in einer Pressemeldung berichtet wurde. Das zweite Fahrzeug wurde in der Drosselstraße in Cottenweiler in der Zeit von Mittwochabend, 22 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr entwendet. Es handelte sich um einen schwarzlackierten Audi A6 Avant, mit den amtlichen Kennzeichen WN - KL 7780. Von einem Tatzusammenhang ist auszugehen. Ermittlungen hierzu sind eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

