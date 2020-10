Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Bei Trunkenheitsfahrt aufgefallen

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagnachmittag fiel einem 49-jährigen Sprockhöveler auf der Hauptstraße ein VW Tiguan auf, der vor ihm deutliche Schlangenlinien fuhr und immer wieder in den Gegenverkehr geriet. Er folgte dem Fahrzeug bis zu einem Tankstellengelände an der Wuppertaler Straße und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 79-jährigen Fahrers fest. Er wurde zur Polizeiwache in Hattingen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

