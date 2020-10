Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Versuchter Einbruch in Schule

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Mittwoch versuchten Unbekannte durch eine Eingangstür in das Schulgebäude des Märkischen Gymnasiums in Schwelm einzubrechen. Durch mehrmaliges Hebeln versuchten sie die Doppelflügeltür zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell