Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Unfall im Gegenverkehr

Herdecke (ots)

Eine 43-jährige Wetteranerin fuhr am Mittwochnahmittag auf der Schwelmer Straße in Richtung Wetter. Aus bisher ungeklärtem Grund geriet sie nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf die Spur des Gegenverkehrs. Hier stieß sie mit dem Fiat einer 24-Jährigen zusammen, der sich im Gegenverkehr befand. Beide Fahrerinnen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt, sie wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

