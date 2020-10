Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Handtasche am Reschop geraubt

Hattingen (ots)

Am Mittwoch wurde einer 31-jährigen Hattingerin gewaltsam die Handtasche geraubt. Die Frau war zwischen 10:45 Uhr und 11:00 Uhr auf der Straße Reschop unterwegs, als ihr plötzlich von hinten ein Mann ihre Umhängetasche mit Gewalt von der Schulter riss. Danach rannte der Mann in Richtung Bahnhof davon. Da der Täter von hinten an die Frau herantrat, kann sie lediglich folgende Beschreibung abgeben:

- männlich - größer als 1,67 m - schwarzes Cappy

In der Handtasche befand sich unter anderem eine Geldbörse mit etwa 40 Euro Bargeld, eine Smartwatch und diverse Bankkarten. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02324-91666000 abgegeben werden.

