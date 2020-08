PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilungen der Polizei für den Main-Taunus-Kreis vom 18.08.2020

Hofheim (ots)

1. Erneut Katalysator gestohlen, Flörsheim-Weilbach, Gebrüder-Grimm-Straße, Samstag, 15.08.2020, 17:00 Uhr bis Sonntag, 16.08.2020, 11:00 Uhr,

(ka)Nachdem aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Flörsheim bereits drei Fälle von gestohlenen Katalysatoren am vergangenen Wochenende gemeldet worden sind, wurde an einem weiteren Pkw der Katalysator in Flörsheim-Weilbach entwendet. Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen haben unbekannte Diebe den Katalysator eines grauen Opel Astra in der Gebrüder-Grimm-Straße abmontiert und gestohlen. In diesem zur Anzeige gebrachten Fall liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 zu melden.

2. Einbruch in Garage, Kriftel, Wiesbadener Straße, Montag, 17.08.2020, 08:15 Uhr bis 12:20 Uhr,

(ka)Bei einem Einbruch in eine Garage eines Einfamilienhauses haben unbekannte Täter am Montagvormittag in Kriftel diverse Werkzeuge und ein Fahrrad gestohlen. Aktuellen Ermittlungen zufolge haben die Täter zunächst versucht, gewaltsam in das Einfamilienhaus in der Wiesbadener Straße einzudringen. Nachdem dieser Versuch jedoch scheiterte, verschafften sie sich Zutritt zur Garage. Dabei entwendeten sie diverse Werkzeuge sowie ein Fahrrad. Das Rad der Marke "Cube" konnte jedoch im Nachgang in unmittelbarer Nähe des Tatortes aufgefunden werden. Die Täter flüchteten mit dem restlichen Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Tathergang und den flüchtigen Personen machen können, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

3. Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt, Eschborn, Dörnweg, Montag, 17.08.2020, 18:15 Uhr

(ka)Beim Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines Paketlieferanten ist eine Fahrradfahrerin am Montagabend in Eschborn gestürzt und leicht verletzt worden. Aktuellen Ermittlungen zufolge soll der 44-jährige Fahrer eines Opel Corsa sein Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen des Dörnwegs in entgegengesetzter Fahrtrichtung abgestellt haben, um ein Paket auszuliefern. Die 75-jährige Fahrradfahrerin befuhr den Dörnweg in Richtung "Am Hofgraben", als der Paketzusteller entgegen der Fahrtrichtung zur Nordstraße hin wieder angefahren sein soll. Die Seniorin habe mit einem Ausweichmanöver den Zusammenstoß zunächst noch zu verhindern versucht, stürzte dabei jedoch und stieß mit dem Opel zusammen. Sie verletzte sich dadurch leicht und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

4. Unfallflucht nach Rangiermanöver, Kelkheim-Ruppertshain, Wiesenstraße, Freitag, 14.08.2020, 20:00 Uhr bis Sonntag, 16.08.2020, 12:30 Uhr,

(ka)Einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum von Freitagabend bis Sonntagmittag in Kelkheim-Ruppertshain verursacht, als er mutmaßlich beim Rangieren mit einem geparkten Pkw zusammenstieß. Die 27-jährige Besitzerin eines schwarzen Ford Fiesta bemerkte am Sonntagmittag, dass ihr am Fahrbandrand der Wiesenstraße geparktes Fahrzeug frische Schäden in Form von Dellen und Kratzern aufwies. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte ein Verkehrsteilnehmer beim Rangieren mit dem Fahrzeug der jungen Frau zusammengestoßen sein. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeistation in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 zu wenden.

