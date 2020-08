PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus

Hofheim (ots)

Party in Bad Soden ausgeufert, Samstag den 15.08.2020 23:30 Uhr, bis Sonntag, 16.08.2020 04:40 Uhr.

Durch eine 19-jährige Privatperson wurde ein freistehendes Ferienhaus für eine "Kleinfamilie" mit 8 Personen angemietet. Im Laufe der Nacht kam es dann zu einer Vielzahl von Anwohnerbeschwerden über eine massive Ruhestörung durch eine Party in der Dachbergstraße. Auf dem angemieteten Grundstück sollten sich eine hohe zweistellige Zahl von Personen aufhalten. Nach Rücksprache mit der Vermieterin des Hauses war dieser nicht bekannt, dass eine Party stattfinden soll, sie war selbst auch nicht vor Ort. Durch die Polizeistation Eschborn wurde daraufhin Kontakt mit dem Veranstalter aufgenommen. Im Zuge dessen stellte sich heraus, dass sich die Personenanzahl mittlerweile auf ca. 200 Personen erhöht hatte, welche aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet stammten. Mit Hilfe von Polizeistreifen aus dem Main-Taunus-Kreis, sowie dem Bereich Hochtaunus, Wiesbaden, Frankfurt und der Bereitschaftspolizei wurde die Veranstaltung aufgelöst. Dies verlief überwiegend unproblematisch, vereinzelt kam es zu Pöbeleien gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Während der Abwanderung kam es zu erneuten Anrufen von Bürgern, da sich Gäste der Feier weiter im Stadtgebiet in Kleingruppen aufhielten. Mittels Personenkontrollen und Platzverweisen wurden erneute Zusammentreffen unterbunden. Die Abwanderung wurde bis in die frühen Morgenstunden durch Polizeikräfte überwacht. Auf die beiden Personen, welche sich als Veranstalter der Party zu erkennen gaben, dürfte nach dem neuen Bußgeldkatalog zu den bestehenden Corona-Verordnungen ein Bußgeld zwischen 500-1000 Euro zukommen. Teilnehmer der Feier können mit 200,-EUR Bußgeld rechnen.

gefertigt: Karl, POK'in

