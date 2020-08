PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Sonntag, den 16.08.2020

Hofheim (ots)

1. Wohnungseinbruch, Liederbach, Höchster Straße, Samstag den 15.08.2020, 15:50 Uhr bis 19:45 Uhr.

Die Abwesenheit der Anwohner wurde durch einen oder mehrere Täter ausgenutzt. Zunächst wurde eine Gartentür aufgehebelt, um so auf den rückwärtig gelegenen Gartenbereich zu gelangen. Hier wurde anschließend ein Kellerfenster aufgehebelt und das Haus betreten. Das Haus wurde komplett durchsucht, zahlreiche Schränke und Schubladen wurden geöffnet. Nach derzeitigen Stand wurde Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06192 20790 zu melden.

2. Wohnungseinbruch, Flörsheim, Kreuzweg, Samstag den 15.08.2020, 17:00 Uhr bis 22:33 Uhr.

In Flörsheim kam es am Samstag zu einem weiteren Wohnungseinbruch im Kreisgebiet. Hier wurde vermutlich der Zaun um das Grundstück einfach überstiegen und anschließend der Rollladen des Fernsterns zur rückwärtigen Terrasse nach oben gedrückt. Anschließend wurde dieses Fenster eingeschlagen. Das Einfamilienhaus wurde komplett durchsucht. Es wurden mehrere Uhren, eine Kamera, sowie Schmuck entwendet. Die Höhe des Stehlguts wird mit einem mittleren dreistelligen Wert beziffert. Dazu kommt ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Auch hier werden Zeugen oder Hinweisgeber gebeten sich unter der Telefonnummer 06192 20790 zu melden.

3. Alkoholisierter Fahrradfahrer, Hofheim, Alte Bleiche, Sonntag, den 16.08.2020, 03:13 Uhr.

Durch einen Zeugen wurde ein Radfahrer gemeldet, welcher unsicher fährt. Er selbst hätte nur durch eine "Vollbremsung" einen Zusammenstoß mit diesem verhindern können. Durch die kontrollierenden Beamten konnte schnell ein deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert welcher über der absoluten Fahruntüchtigkeit von 1,6 Promille für Radfahrer lag. Woraufhin eine Blutentnahme auf der Polizeistation Hofheim durchgeführt wurde.

4. Zwei Personen bei Unfall verletzt, Eppstein, Hauptstraße, Samstag, den 15.08.2020, 11:56 Uhr.

Am späten Nachmittag kam es in Eppstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 20-jähriger PKW-Fahrer beabsichtigte einen vor ihm fahrenden Opel zu überholen. Dabei übersah dieser, dass die Opelfahrerin soeben beabsichtigte, nach links, in die Weingasse einzubiegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der Überholende nach links aus, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen eine Betonwand. Durch die Kollision wurden sowohl er, als auch sein ebenfalls 20-jähriger Beifahrer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

5. Verkehrsunfallflucht, Hofheim, Homburger Straße, Donnerstag, den 13.08.2020, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Bereits am Donnerstag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem dortigen Rewe-Parkplatz. Beim Rangieren touchierte ein LKW einen auf dem Parkplatz abgestellten PKW. Anschließend entfernte sich der LKW von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06192 20790 zu melden.

gefertigt: Karl, POK'in

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell