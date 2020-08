PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilungen der Polizei für den Main-Taunus-Kreis vom 17.08.2020

Hofheim (ots)

1. Jugendlicher Hundebesitzer verletzt, Hofheim, Am Hochfeld, Samstag, 15.08.2020, gegen 18:15 Uhr,

(ka)Am Samstagabend ist ein 15-Jähriger in Hofheim beim Spazierengehen mit seinen Hunden von einem bislang unbekannten Täter verletzt worden. Der Jugendliche führte gegen 18:15 Uhr seine beiden Doggen "Am Hochfeld" aus, als er einem Mann begegnete, der ebenfalls einen Hund zum Gassigehen ausführte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begann der Hund des Mannes mutmaßlich aufgrund der Begegnung mit den beiden Hunden des 15-Jährigen zu knurren. Noch während der Jugendliche sich um seine beiden Tiere kümmern und sie anleinen wollte, soll der unbekannte Täter den jungen Hundehalter und dessen Hunde mit einem Reizstoffsprühgerät attackiert haben. Der 15-Jährige und die beiden Doggen wurden dabei leicht verletzt. Der Mann flüchtete anschließend unerkannt. Er soll nach Angaben des Geschädigten von kräftiger Statur gewesen sein und einen Vollbart getragen haben. Bei dem Hund des Flüchtigen soll es sich um eine kleine Hunderasse gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

2. Mann beleidigt und verletzt, Schwalbach am Taunus, Ostring, Montag, 17.08.2020, gegen 02:30 Uhr,

(ka)Ein Mann ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in Schwalbach am Taunus von einem bislang unbekannten Täter bedroht und anschließend verletzt worden. Der 39-Jährige war gegen 02:30 Uhr fußläufig auf dem Ostring zwischen der Badener und der Thüringer Straße unterwegs, als er von einem bislang unbekannten Täter zunächst verbal attackiert und bedroht wurde. Der Geschädigte soll im weiteren Verlauf von dem Mann mit einem länglichen Gegenstand geschlagen worden sein, weshalb der 39-Jährige Verletzungen davontrug. Nach Angaben des Geschädigten soll der Täter ca. 170 bis 180cm groß und schlank gewesen sein. Er habe einen weißen Mundschutz getragen und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei in Eschborn bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 zu melden.

3. Gewächshaus beschädigt, Schwalbach am Taunus, Gartenstraße, Samstag, 15.08.2020, 22:00 Uhr bis Sonntag, 16.08.2020, 08:00 Uhr

(ka)Das Gewächshaus sowie ein Tomatenhaus einer Gärtnerei in Schwalbach am Taunus ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigt worden. Die bislang unbekannten Vandalen haben nach derzeitigem Ermittlungsstand die beiden Gärtnerei-Einrichtungen in der Gartenstraße mit Steinen beworfen, weshalb mehrere Fensterscheiben zu Bruch gingen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu den flüchtigen Tätern unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 zu melden.

4. Mercedes zerkratzt und geflüchtet, Eppstein, Fischbacher Straße, Freitag, 14.08.2020, gegen 19:30 bis 22:15 Uhr,

(ka)Zu einem erheblichen Sachschaden ist es am Freitagabend in Eppstein gekommen, als bislang unbekannte Täter einen geparkten Mercedes zerkratzt haben und anschließend geflüchtet sind. Nach Angaben des Geschädigten parkte er den schwarzen Mercedes zunächst am Straßenrand der Fischbacher Straße und bemerkte frische Beschädigungen in Form von diversen Kratzern, als er gegen 22:15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, Hinweise auf die Täter gibt es derzeit nicht. Zeugen werden gebeten, eventuelle Beobachtungen an die Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu übermitteln.

5. Diebe sehen es auf Katalysatoren ab, Flörsheim-Weilbach, Frankenstraße / Schloßstraße / Weiherstraße, Freitag, 14.08.2020 bis Sonntag, 16.08.2020,

(ka)Insgesamt dreimal haben es Diebe auf Katalysatoren am vergangenen Wochenende in Flörsheim-Weilbach abgesehen. In zwei Fällen waren die Diebe erfolgreich. Bereits in den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitags drangen die unbekannten Täter gewaltsam auf das Gelände einer Autorecycling-Firma in der Weiherstraße in Flörsheim-Weilbach ein. Ein aufmerksamer Zeuge hat die Täter während des Einbruchs jedoch vermutlich gestört, weshalb sie in unbekannte Richtung flüchteten. Im weiteren Verlauf des Wochenendes gelang es den Tätern, die Katalysatoren eines grauen Mitsubishi Carisma in der Frankenstraße sowie eines lilafarbenen Mazda 626 in der Schloßstraße zu entwenden. Nach Zeugenangaben soll es sich um drei bis vier Männer handeln, die ca. 180cm groß, ca. 25 Jahre alt und von kräftiger Statur gewesen sein sollen. Einer der Täter soll ein helles T-Shirt und eine dunkle Oberbekleidung getragen haben, die übrigen Männer seien dunkel gekleidet gewesen. Die Polizei in Flörsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sofern es weitere Zeugen geben sollte, die sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen machen können, werden diese gebeten sich unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 zu melden.

6. Schwer verletzt nach Zusammenstoß, Hattersheim am Main, Landesstraße 3011, Freitag, 14.08.2020, gegen 11:40 Uhr,

(ka)Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es am Freitagmorgen bei Hattersheim, bei dem ein 58-Jähriger schwer verletzt worden ist. Gegen 11:40 Uhr befuhr ein 37-jähriger Fahrer eines Smart die Landesstraße 3011 in Richtung Kriftel und beabsichtigte, nach links auf die Bundesautobahn 66 in Fahrtrichtung Wiesbaden abzubiegen. Offenbar übersah er dabei einen 58-jährigen Nissan-Fahrer, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung die L3011 in Richtung Hattersheim befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der 37-Jährige leicht, der 58-Jährige hingegen schwer verletzt wurde. Der Nissan-Fahrer musste aufgrund der Schwere seiner Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

7. Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Radfahrer, Kelkheim, Dieselstraße, Freitag, 14.08.2020, gegen 15:15 Uhr,

(ka)Bei einem Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ist ein Fahrradfahrer am Freitagnachmittag in Kelkheim verletzt worden. Der 42-jährige Radfahrer fuhr gegen 15:15 Uhr von der Industriestraße in den Kreisverkehr Höhe Dieselstraße ein. Ein Pkw-Fahrer, der auf der Dieselstraße unterwegs war und ebenfalls in den Kreisverkehr einfahren wollte, soll die Vorfahrt des Radfahrers missachtet haben, wodurch es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer kam. In Folge dessen stürzte der 42-Jährige und versuchte sich eigenen Angaben zufolge mehrfach gegenüber dem mutmaßlichen Unfallverursacher bemerkbar zu machen. Dieser ergriff jedoch die Flucht, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Polizeistation in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 zu wenden.

8. Kradfahrer leicht verletzt, Hochheim am Main, Breslauer Ring, Sonntag, 16.08.2020, gegen 18:50 Uhr,

(ka)Der Fahrer eines Leichtkraftrades ist bei einem Auffahrunfall am Sonntagabend in Hochheim am Main verletzt worden. Zeugenaussagen zufolge war der 16-jährige Fahrer eines Motorrads der Marke "KTM" auf dem Breslauer Ring unterwegs, als er verkehrsbedingt anhielt, um Fußgänger über einen Zebrastreifen auf Höhe der Rüdesheimer Straße überqueren zu lassen. Der 58-jährige Fahrer eines silbernen Mercedes befand sich zu diesem Zeitpunkt hinter dem Jugendlichen und soll den Anhaltevorgang zu spät bemerkt haben, weshalb er auf den jungen Mann auffuhr. Der 16-Jährige erlitt durch den Auffahrunfall leichte Verletzungen.

