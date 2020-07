Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Graffiti in Wilhelmshaven - Unbekannte beschmieren Hauswände mit silberner Farbe

Wilhelmshaven (ots)

In der Deichstraße wurden gleich mehrere Farbschmierereien an Hauswänden festgestellt. Unbekannte haben in der Nacht zum 30.07.2020 Hausfassaden mit silberner Sprühfarbe versehen; dabei wurde u.a. das Tag "LAX" aufgesprüht.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder anderweitig ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

(860924)

