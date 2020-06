Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Fahrerflucht nach Auffahrunfall.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend fuhr der Fahrzeugführer eines grünen Ford Fiestas dem schwarzen VW Tiguan einer 18-Jährigen auf der Hardisser Straße auf. Die Lagenserin war in Richtung Hardissen unterwegs, als ihr gegen 19:15 Uhr unvermittelt der Ford ins Fahrzeugheck krachte. Als sie ausstieg, startete der Fahrer seinen grünen Wagen und fuhr in Richtung Innenstadt davon. Eine Fahndung nach dem flüchtigen PKW wurde veranlasst. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens und einer Personenbeschreibung konnte der Fahrzeugführer schnell ermittelt werden. Der 18-Jährige hat keine gültige Fahrerlaubnis. Das Auto war nicht versichert und wurde sichergestellt. Blutproben wegen Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinflusses wurden genommen.

Die Fahrerin des VWs verletzte sich leicht und wurde vom Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallverlauf und zum Fahrer des grünen Wagens geben können, informieren bitte das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen telefonisch unter der 05222 98180.

