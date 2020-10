Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- E-Bikefahrerin leicht verletzt

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagmorgen fuhr eine 53-jährige Frau aus Sprockhövel mit ihrem E-Bike auf der Hauptstraße in Richtung Mühlenstraße. In der Nähe des ZOB wartete ein Kraftomnibus verkehrsbedingt auf seine Weiterfahrt. Die Bikerin versuchte an dem Bus vorbeizufahren, indem sie über einen Bordstein fuhr. Sie verlor das Gleichgewicht, stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Einen Zusammenstoß mit dem Bus gab es nicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell