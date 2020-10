Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Einbruch in Getränkemarkt

Sprockhövel (ots)

Am Montag drangen Unbekannte, gegen 20:00 Uhr, in einen Getränkemarkt an der Bochumer Straße ein und entwendeten diverse Getränke. Die Täter gelangten auf bisher unbekannte Weise auf das umzäunte Gelände des Lagerhofs und entwendeten mehrere PET-Flaschen mit Softdrinks sowie eine Kiste Bier. Videoaufnahmen lassen auf folgende Personenbeschreibung schließen: Täter 1: -männlich, ca. 18-25 Jahre, bekleidet mit einer weißen Jacke und aufgesetzter Kapuze, dunkle Hose und einer diagonal getragenen Bauch-/Brusttasche. Täter 2: -männlich, ca. 18-25 Jahre, bekleidet mit einer dunklen Jacke und aufgesetzter Kapuze, dunkle Hose.

