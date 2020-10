Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Fahrzeuginnereien gestohlen

Herdecke (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag machten sich Fahrzeugdiebe an einem im Oberen Ahlenbergweg geparkten BMW M550d xDrive und einem Porsche Cayenne zu schaffen. Sie öffneten die Fahrzeuge, indem sie vermutlich die Keyless-Go-Systeme überwanden. Aus dem BMW entwendeten sie die Scheinwerfer, das Multifunktionslenkrad und das Navigationssystem. Das Armaturenbrett und die Mittelkonsole waren zum Teil herausgerissen und lagen im Fahrgastraum bzw. außerhalb des Fahrzeuges. An dem Porsche Cayenne wurden lediglich die Motorhaube und der Kofferraum geöffnet, entwendet wurden hier nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

